Samsun’da evinden çöp atmaya giden kadın kayıplara karıştı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Musa Kitap dün sabah işe gitmek için evden ayrıldı. Akşam iş dönüşü evine giden Musa Kitap, eşi Aynur Kitap’ın (51) evde olmadığını fark edince aramaya çıktı. Eşini aramasına rağmen bir türlü bulamayan Musa Kitap, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde eşinin dün sabah 09.30 sıralarında çöp atmak için evden çıktığını ve çöpü attıktan sonra kayıplara karıştığını tespit etti. Eşinin hayatından endişe eden Musa Kitap, bulunması için İlyasköy Polis Merkezine başvurdu. Polis kayıp Aynur Kitap’ı bulmak için çalışma başlattı.