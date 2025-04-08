Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilen ‘usulsüz arsa satışı’ konusu ortalığı karıştırırken, CHP’li Meclis üyeleri durumu konuşmak isteyen AK Parti meclis üyelerine tehditler savurup üstlerine yürüdüler. Çıkan arbede de Belediye Başkanı Burcu Köksal da çığlıklar atarak AK Parti meclis üyelerine tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Burcu Köksal Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda AK Partili meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde belediyenin iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş. üzerinden yapılan ve belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğratıldığı iddiaları üzerinden açıklama yapmak isteyince CHP’li meclis üyeleri duruma tepki göstererek, engellemek istedi. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici, konuşma yapmak isteyince bu defa kızını belediyede usulsüz olarak işe yerleştirdiği ve birim müdürü yaptığı gerekçesi ile gündeme gelen Mustafa Karanfil girdi. Karanfil, Ekici’nin üzerine yürüyüp "Başkanla konuşma ulan, terbiyesizlik yapma. Başkanla konuşamazsın terbiyesiz adam, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın senin elini kırarım" dedi. Bu söylemler üzerine meclis bir anda karıştı. Her iki partinin de diğer meclis üyeleri Karanfil ve Ekici’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Başkan Köksal ise AK Partili Ekici’ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) söylemleri üzerinden yüklenerek çığlıklar eşliğinde üzerine yürüdü.

Öte yandan, kavgaya neden olan arsa satışının ise CHP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin geçtiğimiz ay iştiraklerinden YÜNTAŞ A.Ş.’nin belediye meclis kararı ile kendisine devredilen araziyi rayiç bedelin altında satarak kamuyu yaklaşık 7 milyon TL olduğu öğrenildi.