Hatay’da bir grup çocuk, evden getirdikleri perdeyle kanalda mahsur kalan balıkları yakaladılar.

İskenderun ilçesinden Akdeniz’e dökülen kanal, kuraklığın etkisiyle denize dökülmez hale geldi. Suyun denize ulaşacak seviyede olmaması üzerine kanalda yer yer göllenmeler oldu. Göllenmelerden dolayı su içerisinde mahsur kalan balıkları fark eden yabancı uyruklu çocuklar, ellerine aldıkları perdeyle balık yakaladılar. Büyük balıkları yemek için yakalayan 5 çocuk, küçük balıklarıysa denize bıraktılar.

Nasıl balık tuttuğunu anlatan 15 yaşındaki Muhammed Yasin, “Biz bu perdeyi evden getirdik balık yakalamak için. Toplamda 3-4 kilogram balık yakaladık. Burası depremden önce taşmıştı bu balıklar o zaman gelmiş bu kanala ve akşam bu balıkları pişirip yiyeceğiz” dedi.