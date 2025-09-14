Adıyaman’da bir evden ceset kokusu geldiğine dair alınan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ceset kokusu ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda dairenin kapısı açılarak içeriye girdi. İçeride yapılan incelemelerde uzun süredir açıkta bırakılan etin bozularak kötü koku yaydığı ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.