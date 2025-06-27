Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçesinde bir evin içerisinde kurulu sistemle yasa dışı kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Saruhanlı ilçesinde Y.K. (1988 doğumlu) isimli şahsın evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Narkotik Timleri ve Saruhanlı Jandarma Asayiş ekiplerinin düzenlediği müşterek operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada evin içine kurulan özel bir düzenek tespit edildi. Düzeneğin saksılar içerisine ekilmiş vaziyette kenevir yetiştirmek için kurulduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada kenevir bitkilerine el konulurken, şüpheli Y.K., Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saruhanlı Adliyesine sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.