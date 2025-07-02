Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Işıl Karabey Aksakallı’nın, dil danışmanı ve proje ortağı Alex White ile birlikte yürüttüğü "Dinamik İçerik Üreten, Otomatik Hata Tespiti Yapan ve Gelişim Takip Eden Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Dil Öğrenme Platformu" adlı proje, TÜBİTAK BiGG 1812-2025 Yılı 1. Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

462 başvuru arasından %22’lik kabul oranıyla ilk 101 proje arasında yer alan çalışma, yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken proje kapsamında, bireysel çıktılarına göre anlık geri bildirim sunan, konuşma analizi ve otomatik hata tespiti yapan bir dijital dil öğrenme platformu geliştirilmesi hedefleniyor. Bu özellikleriyle mevcut dil öğrenme platformlarından ayrışan sistemin, Türkiye merkezli geliştirilerek uluslararası pazara açılması planlanıyor.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Işıl Karabey Aksakallı, projenin dil öğrenme sürecinde bireysel farklılıkları merkeze alan, yapay zeka destekli yenilikçi bir yaklaşım sunduğunu ifade ederek: "Amacımız, hem bireysel kullanıcıların hem de eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek modüller geliştirmek. Bu süreçte dil danışmanımız Alex White’ın uluslararası deneyimi de vizyonumuza büyük katkı sağladı. Ayrıca ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi’nin desteği bizim için çok kıymetliydi. Üniversitemizin girişimcilik kültürü sayesinde bu projeyi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Platformun, eğitim teknolojileri alanında yeni bir soluk getirmesinin yanı sıra girişimcilik ve teknoloji ihracatı açısından da önemli bir katma değer oluşturması bekleniyor.