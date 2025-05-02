Bayburt’ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak, etrafa saçılmıştı. Yola savrulan çatı sacları, belediye ekiplerince toplandı.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Bayburt kent merkezinde, çatı uçmaları meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağılan çatı parçalarının ekiplerce toplandığını belirten Bayburt Belediyesinden, "Şehrimizde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda çeşitli mevkilerde meydana gelen çatı uçması sonucu etrafa savrulan çatı parçaları ekiplerimiz tarafından temizlendi" açıklaması yapıldı.