Erken yaşta çevre bilincinin kazanılmasının önemiyle hareket eden Eti Bakır’ın ‘Çevre Müfettişleri’ projesi 2024-2025 eğitim-öğretim senesinde 82 okulu ziyaret ederek sürdürülebilir bir gelecek hakkında 4 bin 448 öğrenciye katkı sağladı. 2021’den beri devam eden projeyle bugüne kadar toplam 7 bin 154 öğrenci çevre hakkında bilinçlendirildi.

Cengiz Holding’in grup şirketlerinden Eti Bakır, insanı odağına aldığı çalışmalarına devam ediyor. Çocukların ve gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan ‘Çevre Müfettişleri’ projesinde bir yılı daha geride bırakan şirket öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladı. Şirket, çevre bilinci, doğanın korunması, geri dönüşüm gibi 11 başlıktan oluşan eğitimlerle Kastamonu, Artvin, Siirt, Adıyaman, İzmir ve Mardin’i kapsayan 6 ildeki 82 okulda 4 bin 448 öğrenciye ulaştı. Şirket, 2021 yılında Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde başlatılan projeyle bugüne kadar tüm işletmelerinde toplam 7 bin 154 çocuğa katkı sağladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, çocukların ve gençlerin çevre konusunda bilinçlenmesini desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Çevre Müfettişleri’ projesini tüm tesislerinde kararlılıkla sürdürüyor. Proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim Adıyaman’da 6 okulda 335, Artvin’de (Cerattepe ve Murgul’da) 8 okulda 853, İzmir’de 11 okulda 1.000, Kastamonu’da 6 okulda 400, Mardin’de 48 okulda 1.310 ve Siirt’te 3 okulda 550 öğrenci, çevre bilincinden geri dönüşüme, su ve enerji tasarrufundan sıfır atığa kadar uzanan kapsamlı eğitimlerle bilgilendirildi.

"Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz

Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, çocukları ve gençleri erken yaşta çevre ve sürdürülebilirlikle tanıştırmanın öneminden bahsederek, "Bir eğitim-öğretim senesini daha sonlandırdık. Erken yaşta çocukların sürdürülebilir bir gelecek için bilinçlendirmenin değerinin farkındayız. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz ‘Çevre Müfettişleri’ projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Eti Bakır tesislerindeki şehirlerimizde çocuklarla ve gençlerle bir araya geldik. Çevre mühendisleri arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz. Bu proje öğrencilerimizin çevre bilincini artırırken bizlerin de sorumlu olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda da daha çok çocuk ve gencimizle bir araya gelerek doğanın korunması, geri dönüşüm gibi konularda çalışmalarımıza devam etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.