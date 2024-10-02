Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk tasarım odaklı fuarı olma özelliğini taşıyan Furnishings & Design İstanbul’a (FDI) katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İçmimarlık Bölümü’nün ürünleri büyük ilgi topladı.

Fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. ’Üniversite Sanayi iş birliği’ çerçevesinde, ESTÜ İçmimarlık bölümü ve KYS mobilyanın iş birliği ile üretilen atıklardan ileri dönüşüm projesine ait ürünler sergilendi. ESTÜ standında ayrıca Mobilya 2 dersi çerçevesinde tasarlanan ve üretilen ürünlere de yer verildi. ESTÜ standında sergilenen ürünler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuarın ESTÜ İçmimarlık standının açılışında konuşan ESTÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Ülker, geri dönüşümün önemine değinerek, tasarımcıların ve imalatçıların ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi atölyelerinde üretilmiş ürünleri yakından inceleyerek geri dönüşüm kavramlarına daha iyi hâkim olacaklarına vurgu yaptı.

Fuarda ESTÜ’ye sunduğu katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verildi.