Meme Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Halit Özgül, son yıllarda giderek yaygınlaşan Onkoplastik meme kanseri cerrahisi ile hastanın meme kanserini tedavi edilirken, aynı zamanda estetiğinin bozulmaması hatta eskisinden daha güzel olması artık mümkün olabileceğini söyledi.

Geleneksel meme kanseri cerrahisi tekniklerinin plastik cerrahinin kozmetik avantajlarıyla birleştirildiği ve son yıllarda popülerleşerek daha fazla uygulanmaya başlanan Onkoplastik meme kanseri cerrahisi, hastanın meme kanserini tedavi ederken, aynı zamanda estetiğinin bozulmaması hatta eskisinden daha güzel olmasına imkan sağlıyor. Bu sayede hasta meme kanserinden kurtulurken, kendini daha da iyi hissettiği bir görüntüye kavuşuyor. Memorial Antalya Hastanesi Meme Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Halit Özgül onkoplastik meme kanseri cerrahisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

"Hem kanserden kurtuluyorlar, hem de estetik bir memeye kavuşuyorlar"

Onkoplastik meme cerrahisinin amacının cerrahinin istenmeyen etkilerini en aza indirirken kanseri ortadan kaldırmak ve hastaların hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşmesine yardımcı olmak olduğunun altını çizen Op. Dr. Halit Özgül, “Onkoplastik meme kanseri tedavisinde; kanser nedeniyle alınan kitleden oluşan boşluk hastanın kendi meme dokusu ile doldurulur. Bu sayede hastalar hem kanserli meme dokusundan kurtulur, hem de daha estetik meme yapısına kavuşurlar. Onkoplastik meme kanseri cerrahi tedavisinde kanser cerrahisi prensiplerinden taviz verilmeden ve plastik cerrahi yöntemleriyle, ya hastanın kendi dokuları kullanılarak ya da bazı implantlar yani protezler kullanılarak memeler kozmetik olarak güzel bir görünüme kavuşturulur” dedi.

"Psikolojik destek sağlıyor"

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin önemli avantajı hastaya sağladığı fiziki görünüm ve psikolojik destek olduğunu belirten Özgül, “Genellikle her iki memeye eş zamanlı yapılması önerilir. Yani tek ameliyatla hem kanserli dokuların çıkartılıp aynı seansta yeniden şekillendirme yapılması önerilir. Bu sayede hasta ameliyattan uyandığında yeni ve daha güzel görünüme sahip olduğunu görecektir. Sadece bir cerrahi seans gerektiren Onkoplastik meme cerrahisinin avantajlarından birisi de daha fazla dokunun çıkarılmasına izin verir, bu da daha büyük tümörler için faydalı olabilir. Operasyon daha simetrik memeler üretmeyi kolaylaştırırken, radyasyon tedavisinden önce yapılır ve bu da hastaların cerrahi yaralarını radyasyona maruz bırakmanın komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olur” ifadelerini kulandı.

"Kanserin özelliklerine göre ameliyat tekniği belirleniyor"

Onkoplastik cerrahisinin, hastaların önceden var olan kozmetik endişelerini ele alma fırsatı sunduğunu söyleyen Özgül, “Kanserin özelliklerine, hastanın sağlığına ve vücuduna ve istenen sonuca bağlı olarak birçok farklı onkoplastik teknik vardır. Genel tedavi hedefi, memenin görünümünü korurken veya iyileştirirken, aynı anda optimum kanser kontrolü elde etmektir. Onkoplastik meme kanseri cerrahisi sonrasında 1 veya 2 gün hastanede yatılır. Daha sonra kontrollerde pansuman ve ameliyatta dren konulmuş ise dren takibi yapılır. Onkoplastik meme cerrahisi sonrası hastanın onkolojik tedavileri varsa, devam edebilir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanacaksa bunların düzenlenmesi ve hastanın ömür boyu takibi açısından medikal onkoloji uzmanı ile iletişimde olması gerekmektedir. Onkoplastik meme kanseri cerrahisinde hastanın yaşı, kanserin boyutu, meme kanserinin yerleşim yeri, kanserin memede olan yaygınlığı, kanserin tipi ve özellikleri, hangi evrede olduğu, memenin büyüklüğü ve şekli, memenin sarkıklığı ve yapısı, var olan hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, hastanın sigara ve alkol gibi alışkanlıkları önemlidir” şeklinde konuştu.