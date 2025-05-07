Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla, hareketsiz yaşamın zararlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine çekmek ve bireyleri hareketsiz yaşamın zararlarına karşı bilinçlendirmek amacıyla her yıl 10 Mayıs’ta kutlanıyor. ESOGÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, bu noktada vücut sağlığı için hareketli bir yaşamın önemine dikkat çekerek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşa ve kiloya uygun egzersizler vücudu hastalık risklerine karşı koruyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, obeziteden kaçınmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hareket etmenin önemini vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Obezite bir hastalıktır ve dünya çapında 1 milyardan fazla kişiyi etkilemektedir. Obezite oranları artarken, zayıf kişi sayısı çoğu ülkede azalmış ve artık dünya ülkelerinin üçte ikisinde obezite oranı zayıflardan daha yüksek hale gelmiştir. Modern yaşam tarzı, daha az hareket etmeye ve masa başında geçirilen uzun saatlere yol açar ve sağlıksız beslenme ile obezite başta olmak üzere hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan obezite; kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon, çeşitli kanserler ve psikolojik sorunlar gibi ciddi sağlık problemleriyle ilişkilidir. Yaşınıza ve kilonuza uygun egzersizler belirlemek ve bunu hayatınız boyunca sürdürmek sizi sağlık risklerinden korur ve hem fiziksel hem ruhsal iyilik hali sağlar. Hayatınıza katacağınız düzenli egzersizler çocuklarınıza ve sevdiklerinize de örnek olarak onların da sağlığına katkı sağlar. Bunun için günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapın, asansör yerine merdiven kullanın, araç yerine yürümeyi tercih edin, iş yerinde veya evde kısa egzersiz molaları verin, aktif yaşamı ailece alışkanlık yapın, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. Egzersiz önerileri için illerdeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinden bilgi alabilirsiniz. Unutmayın hareket etmek sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığımız için de etkili ve maliyetsiz bir tedavidir. 10 Mayıs Pazar günü sevdiklerinizle birlikte plan yapın ve açık havada yürüyüşe çıkın, hayatınıza hareket katın. Sağlığınızı korumak için her gün en az 10 bin adım atmayı ihmal etmeyin."