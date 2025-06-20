Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, kurulduğu 1993 yılından bu yana ilk defa mezuniyet töreni düzenleyerek lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi.

Törende konuşan ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şafak Ağdeniz, 1993 yılında kurulan enstitü bünyesinde halen 18 ana bilim dalı altında yürütülen 12’si doktora, 26’sı tezli yüksek lisans ve 9’u ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 47 lisansüstü program ile bin 262 öğrenci bulunduğunu söyledi. Bu programlardan ikisinin disiplinler arası nitelikte ve günümüz beklentilerini karşılayabilecek, farklı perspektifler ele alabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemekte olduğunu belirten Doç. Dr. Ağdeniz, enstitü akademik programlarının bilimsel üretim kadar toplumsal faydayı da öncelikli gören bir vizyonla yürütülmekte olduğunu kaydetti. ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözü doğrultusunda bilimin yol göstericiliğinde, disiplinler arası düşünmeyi teşvik eden, eleştirel sorgulamayı destekleyen ve evrensel bilgi üretimine katkı sunan bir vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Doç. Dr. Ağdeniz, enstitü mezunlarının da bu vizyonun önemli birer temsilcisi olarak, gittikleri her yerde bilimsel üretimin taşıyıcıları olacaklarını söyledi.

"Hepinize saygılarımı sunuyorum"

Doç. Dr. Şafak Ağdeniz tüm mezunları, "Sizleri, üniversitemizin gurur tablosuna adını yazdırmış bireyler olarak bir kez daha kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" sözleri ile uğurladı.

"Bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise törende yaptığı konuşmada, "ESOGÜ 55 yıldır sahip olduğu tüm imkânlarla Eskişehir başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet ederek bugünlere gelmiştir. Üniversitemiz sahip olduğu fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, enstitüler ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda bünyesinde yer alan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti de vermektedir. 1993 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitümüz lisansüstü düzeyde nitelikli bilim insanları ve uzmanlar yetiştirme hedefiyle yürüttüğü faaliyetlerine uzun yıllardır devam etmektedir. Enstitümüz bugüne kadar 305 doktora, 16 sanatta yeterlik, bin 311 tezli yüksek lisans, 726 tezsiz yüksek lisans ve 1951 tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim mezunu vermiştir. Bugün ise ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarihinde anlamlı bir dönüm noktasına tanıklık ediyor ve ilk defa bir mezuniyet töreni düzenliyoruz" dedi.

"Sizler geleceğin bilim insanlar olarak ülkemize değer katacak bireylersiniz"

Aralarında olan yüksek lisans ve doktora mezunlarının yalnızca bireysel başarılarıyla değil, aynı zamanda ülkenin bilgi toplumu olma yolundaki ilerleyişine sundukları katkı ile de övgüyü hak ettiklerine vurgu yapan Rektör Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz çağda bilginin üretimi ve yönetimi yalnızca akademik çevrelerin değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu çerçevede mezunlarımızın elde ettiği her bir akademik kazanım, bireysel değil toplumsal bir değeri de bünyesinde taşımaktadır. Ben bu vesileyle değerli akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize araştırma süreçlerinde gösterdikleri bilimsel rehberlik ve özverili katkıları nedeniyle içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli ailelerimize ise akademik hayatın zorlayıcı evrelerinde öğrencilerimize sağladıkları maddi-manevi destek ve gösterdikleri sabır için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli mezunlarımız, sizler geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve uzmanları olarak ülkemize değer katacak bireylersiniz. Bu nedenle bilgiye ulaşma ve sorunlara çözümler getirme yolundaki motivasyonunuzu hiç kaybetmeyin. Bu düşüncelerle sizleri içtenlikle kutluyor, başarılarınızın bilimin ışığında sürmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun"

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verilirken, tüm mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla sona eren törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile diğer üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve mezun aileleri katıldı.