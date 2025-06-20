2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Balıkesir genelinde 198 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Eğitim yılının kapanışı kapsamında Altıeylül ilçesindeki Naim Süleymanoğlu İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, değerli protokol üyeleri, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı.

Törende öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, yıl boyunca gösterdikleri gayretin karşılığı olarak karnelerini alan öğrencileri tebrik etti. Vali İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri ve Müdür Murat Demir, öğrencilere karnelerini takdim ederken, öğretmenlerle de sohbet ederek eğitim sürecine dair görüş alışverişinde bulundular.

Törende Müdür Demir, "2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin gelişiminde emek veren tüm öğretmenlerimize, desteklerini esirgemeyen velilerimize ve eğitim sürecine katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini diliyor, yeni eğitim öğretim yılında hepsini aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Naim Süleymanoğlu İlkokulu’ndaki karne töreni renkli görüntülere sahne olurken, öğrencilerin sevinci törene damgasını vurdu. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline büyük bir mutlulukla uğurlandı.