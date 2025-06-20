Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü tarafından ’Sosyal Hizmet Uygulamalı Araştırma Poster Sunumları Etkinliği’ gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda yapılan etkinlikte Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Tahir Emre Gencer, açıklamada bulundu. Etkinliğin sosyal hizmet eğitimi için taşıdığı önemi vurgulayan Gencer, "Sosyal hizmet, teori ile pratiğin iç içe geçtiği, insan odaklı hem bir bilim dalı hem de uygulamalı bir meslektir. Öğrencilerimizin uygulamalı saha araştırmalarına dayalı bu poster sunumları, onların sadece teorik bilgilerini değil, aynı zamanda sahada kazandıkları deneyimleri, güncel toplumsal sorunlara duyarlılıklarını, araştırmacı rolünü, mesleki becerilerini ve çözüm odaklı yaklaşımlarını da metodolojik bir yaklaşımla desteklemekte. İki dönem süren emek yoğun çalışmaların ardından, bölümümüz akademisyenlerinin büyük emekleriyle, öğrencilerimizin uygulamaya dayalı araştırmaları tez formatında tamamlanarak ciltlendi ve öğrencilerimiz bugün bu değerli çalışmalarını poster sunumları eşliğinde paylaştılar" dedi.

"Öğrencilerimiz çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu"

SBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gencer, sosyal hizmet mesleğinin güncel ve kapsayıcı yapısına da dikkat çekerek, "Bu etkinlik, öğrencilerimiz için gerçek bir bilim şöleni ve bilgi paylaşım festivali niteliği de taşımakta. Öğrencilerimiz bu sayede, akademik yaşamın toplumla ve gündelik yaşamla buluştuğu, uygulamanın gücünü hissettiren bir saha deneyimi yaşadılar. Sadece akademik birikimlerini değil, aynı zamanda sahaya dair edindikleri paha biçilemez kazanımları hem akademik camiayla hem de geleceğin meslektaş adaylarıyla paylaşma fırsatı buldular. Sosyal hizmet eğitiminin temel yapı taşlarını oluşturan uygulama alanları ve saha çalışmaları, öğrencilerimize disiplinler arası düşünme, sahayı tanıma, toplumla çalışma, analiz yapma ve toplumsal sorunlara duyarlılıkla yaklaşma konularına ilişkin çeşitli beceriler kazandırırken bu süreç aynı zamanda bölümdeki öğretim elemanlarımızın özverili çabalarını ve emeklerini de yansıtmakta" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar, öğrencilerimizi uygulama odaklı görevlere en iyi şekilde hazırlamaktadır"

Bu çalışmaların öğrencilere bireyden topluma, ailelerden kurumlara kadar geniş bir yelpazede karşılaşılan sosyal sorunları bilimsel yöntemlerle analiz etme, disiplinler arası düşünme becerilerini geliştirme ve toplumsal değişime etkin bir şekilde katkı sağlama konusunda değerli katkılar sunduğunu ifade eden Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu öğretici süreç, sosyal hizmet mesleğinin ve disiplininin gücünü üniversite ve akademik yaşamla, sağlam bir metodoloji ile birleştirip güncel toplumsal konularla çalışma fırsatı sunmakta. Sosyal hizmet uzmanları; aile içi şiddetten yoksulluğa, engelli bireylerin topluma entegrasyonundan yaşlı bakıma, bağımlılıktan afet sonrası psiko-sosyal desteğe, göç süreçlerinden sosyal uyuma ve toplumla bütünleşmeye kadar hayatın her alanında, güncel ve karmaşık ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm üreten, değişime öncülük eden ve savunuculuk yapan önemli bir role sahiptirler. Bu tür beceri ve deneyim temelli çalışmalar, öğrencilerimizi bu çok yönlü, güncel ve uygulama odaklı görevlere en iyi şekilde hazırlamaktadır."

Etkinlik interaktif bir tartışma ortamı oluşturdu

Etkinlikte, Sosyal Hizmet Lisans Programı’nın temel taşlarından biri olan ’Uygulamalı Araştırma I ve II’ dersi çerçevesinde 2 dönem boyunca yürütülen saha araştırmalarının somut çıktılarını sergilendi. Bu süreçte öğrenciler, Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenlerinin danışmanlıkları ve rehberlikleri eşliğinde sosyal hizmetin geniş ve dinamik çalışma alanlarında nitelikli saha araştırmaları yaparak güncel toplumsal konulara ilişkin araştırma verilerini ve bulgularını metodolojik kapsamda derlediler. Öğrenciler, büyük bir özveriyle ve danışman akademisyenlerinin rehberliğinde hazırladıkları, görsel ve içerik açısından zengin posterlerini sergileyerek çalışmalarının tüm detaylarını katılımcılarla paylaştılar. Katılımcılar, posterleri inceleyip öğrencilere sorular yönelterek interaktif bir tartışma ortamı oluşturdu.

Savunma ve akademik etkileşim becerilerini artırma fırsatı buldular

Canlı etkileşimler, öğrencilerin sadece araştırmalarını tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda alanında uzman akademisyenlerden ve deneyimli profesyonellerden değerli geri bildirimler almasına, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesine ve gelecekteki çalışmalarına yön verecek yeni bakış açıları kazanmasına imkan tanıyan bir platform oluşturdu. Öğrenciler, bu sayede saha araştırması yapma, poster hazırlama, bilimsel bir ortamda sunum becerilerini pekiştirme, akademik tartışmalara katılma, kendi araştırmalarını savunma ve akademik etkileşim becerilerini artırma fırsatı da buldular.

Etkinliğe SBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Saruç, Uygulamalı Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Tahir Emre Gencer, SBF öğretim elemanları, Eskişehir YEDAM ve Eskişehir Çağdaş Drama Derneği gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.