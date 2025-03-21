Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi, üyelerine yönelik olarak ’Yapay Zeka İle Sunum Becerileri’ başlıklı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimde, etkili iletişim kurmanın, mesajı doğru aktarmanın ve profesyonel sunum tekniklerinin iş dünyasında oluşturduğu fark üzerine kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılara, sözlü ve görsel anlatım tekniklerinden beden dilinin kullanımına, sahne duruşundan hikâyeleştirme yöntemlerine kadar etkili bir sunum için gereken tüm unsurlar detaylı olarak aktarıldı. Eğitim boyunca, gerçek hayat örnekleri ve uygulamalı çalışmalarla katılımcıların sahneye olan güvenlerinin artması hedeflendi.

Programın odak noktalarından biri, sunum sırasında yapay zekâ destekli araçların nasıl kullanılabileceği oldu. Katılımcılar, slayt hazırlama, konuşma metni düzenleme ve izleyici analizi gibi konularda dijital çözümlerle tanışarak sunum süreçlerini daha verimli hale getirme yöntemlerini öğrendi. Eğitim sonunda katılımcılar; daha etkileyici, ikna edici ve akılda kalıcı sunumlar yapabilmenin, profesyonel dünyadaki başarıya olan katkısını daha yakından görme fırsatı buldu.