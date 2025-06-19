Erikli Sahili Koruma Derneği (ESKODER), 40 yıllık Tapu İptal Davası için Kıyı Kenar Çizgisi belgelerini Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı’na bizzat teslim ederek, Erikli’nin geleceği için hayati bir girişimde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli Sahili Koruma Yaşatma ve Çevre Derneği (ESKODER), Keşan’a bağlı Erikli sahilinde 40 yıldır süren Tapu İptal Davası’nda önemli bir adım attı.

Dernek yönetimi, dava sürecinde kritik öneme sahip Kıyı Kenar Çizgisi belgelerini Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’ne ulaştırdı.

ESKODER Yönetim Kurulu Üyeleri Mefail Güngör, Av. Özer Özberkem ve Cengiz Korkut, Ankara’da Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçil ile görüşerek dosyayı bizzat teslim etti. Görüşmede, Erikli sahilindeki tapu iptal davası ve Kıyı Kenar Çizgisi ile ilgili detaylar ele alındı.

ESKODER Başkanı Mefail Güngör, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “40 yıldır devam eden bu kronik sorun, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nde inceleme aşamasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 2025’te açıklayacağı yeni Kıyı Kenar Çizgisi kararı öncesi, lehimize olan bu önemli gelişmenin dosyaya ivedilikle eklenmesi gerekiyordu. Tespit ettiğimiz delillerin de karar mercilerine doğrudan sunulması için harekete geçtik” dedi.