Eskişehirspor futbolcuları, ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ nedeniyle Ufuk Nebi Özel Eğitim Anaokulu’ nu ziyaret ettiler.

Futbolcuları, ziyaret ettikleri okuldu. zihinsel, fiziksel engelli öğrenciler ile karşılıklı maç yaptılar. Hazırlanan atölyelerde öğrenciler; keyifli zaman geçirerek farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl güzel bir bütün oluşturduğuna tanıklık ettiler.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz ve Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu; Eskişehir Spor Kulübü yöneticileri de hazırlanan programa katılarak eşlik ettiler. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu ritim grubunun da marşları ile katkı sağladığı programda öğrenciler; birlik, beraberlik ve kapsayıcılığın anlamlı bir örneğini yaşayarak keyifli vakit geçirdiler.