Samsun’da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılan Nida Nur Çene 67 kg kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Eskişehirli sporcu Nida Nur Çene Samsun’da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katıldı. Katıldığı şampiyonada sporcu Nida Nur Çene 67 kg kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası sonuçları neticesinde Çene, Milli Takım Seçmelerine katılmaya da hak kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sporcuyu tebrik etti.