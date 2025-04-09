Düzenlenen toplantıda, güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte gerçekleşen sokak olaylarında 52 kişiye işlem yapıldığını ve 5 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’ Eskişehir Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in katılım sağladığı toplantıda Vali Aksoy, güvenlik birimlerinin ‘Türkiye’nin huzuru için Güvenli Şehir Eskişehir’ sloganıyla yapmış olduğu çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. 19-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen yürüyüşlerle ilgili konuşan Vali Aksoy, gösteriler sırasında toplam 52 şahsa işlem yapıldığını ve farklı davranış içerisinde olanlara yapılan müdahaleler sırasında 5 polis memurunun yaralandığını belirtti.

"İşlem yapılan 52 kişinin 40’ı üniversite öğrencisi"

Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yürüyüşler yapıldığını söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, "19 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu yürüyüşleri kontrol etme ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 333 ekip oluşturulmuş, 2 bin 899 personel görevlendirilmiş ve bu yürüyüşler sırasında kapsam dışına çıkıp farklı davranış içerisinde olanlara yapılan müdahaleler sırasında 5 polis memurumuz yaralanmış, toplam 52 şahsa işlem yapılmıştır. Bu 52 şahsın 38’i mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmış, 10 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 4 kişi de Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu 52 kişinin 40’ı üniversite öğrencisidir" dedi.

"Trafikten men edilen araç sayısında yüzde 120’lik artış söz konusudur"

Kazaların azaltılması konusunda trafik ekiplerinin sayılarının arttırıldığını ve devriye bölgelerinin genişletildiğini ifade eden Vali Aksoy, "Kaza yerinde hayatını kaybeden maalesef 1 vatandaşımız oldu. Mart ayı içerisinde denetlenen toplam araç sayısında yüzde 45’lik artış söz konusudur. Bir önceki yıla kıyasladığımızda işlem yapılan toplam araç sayısında yüzde 80’lik bir artış söz konusudur. Trafikten men edilen araç sayısında yüzde 120’lik artış söz konusudur. Kaza sayısı da hemen hemen bir önceki yılla eşit diyebileceğimiz ama yüzde 1,3’lük bir artış söz konusudur. Denetim yapılan ticari taksilerde sayılarımızda yüzde 20,39’luk bir artış söz konusudur. İşlem yapılan ticari taksi sayısında yüzde 165’lik bir artış söz konusudur. Mart ayı içerisinde okulların ara dönem olması nedeniyle de yüzde 42’lik denetimlerde bir azalmamız söz konusu olmuştur. İşlem yapılan okul servislerinde de yüzde 26,6’lık bir artış söz konusudur" şeklinde konuştu.

"Dilendirilen çocuklar sorununu Eskişehir’in gündeminden hep birlikte kaldırmış olacağız"

Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklarla ilişkili olarak faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayılarımız azalmakla birlikte halen tamamen bitmiş değildir. Mart ayı içerisinde de 5 çocuk hakkında işlem yapılmıştır. Bunların sağlık taramaları, eğitim tedbirlerinin alınması, ailelere ihtarda bulunulması sağlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bu kapsamda 26 ihbar gelmiştir. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Topyekûn bir mücadeleyle bu sorunu Eskişehir’in gündeminden hep birlikte kaldırmış olacağız. Dilencilikle mücadele konusunda mart ayı içerisinde yine yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir."

"Diğer illerden gelen 19 dilenci olduğunu gördük"

Ramazan ayı olması nedeniyle dilencilerin kendilerine daha fazla yardım yapılacağını bildikleri bu ayda daha yoğun bir sokağa çıkma olduğunu gördüklerini belirten Vali Aksoy, "Özellikle 109’u Eskişehir’den, 19’u da diğer illerden gelen dilencilerin olduğunu gördük. Bunlarla ilgili her türlü işlemler yapıldı. 102’sinin sağlık taraması gerçekleştirildi ve bunların üzerinde çıkan 60 bin 709 lira da el konularak kamuya aktarıldı. Bu konuda yoğun gayret gösteren zabıtalarımıza, emniyet ve jandarma birimlerimize teşekkür ediyorum. Dilenciliğin Eskişehir’de gündemimizden kalkması adına vatandaşlarımızın da dilenen insanlara yardım yapmamasını özellikle istirham ediyorum. Tabii ki yakınında, etrafında, komşusu, akrabası fakir olduğunu düşündüklerine yapmaları gayet doğal bir şey; ama sokakta dilenen insanlara yardım yapılmaması hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlar mevzuatımıza göre kabahat olarak öngörüldü ve bu kişilere Kabahatler Kanununa göre de işlem yapıyoruz" diye aktardı.