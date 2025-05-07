Eskişehir’de üniversitelerde okuyan Türk dünyası öğrencileri Hıdrellez’ de bir araya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı buldular.

Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği tarafından düzenlenen Türk Dünyası öğrencilerini kaynaştırma etkinliği verimli ve hoş geçti. Öğrenciler birbirleriyle kaynaştılar, sohbet ettiler, tanıştılar ve mutlu oldular. Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Türk Dünyası öğrencilerine dernek binasında düzenlediğimiz etkinlik güzel geçti. Türk Dünyası öğrencilerine şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları kısaca özetlersek; Türk Dünyası öğrencilerinin birbirlerini tanımasına imkân sağladık. Türk aile yapısını, Türk Dünyasının farklı bölgelerinden gelen öğrencilere göstererek onların kendi aile yapılarıyla kıyaslamalarını sağladık. Türkiye’deki eğitim sistemini, okul ve öğretmenleri tanıma imkânı fırsatı buldular. Eskişehir’de müzeleri çarşı ve pazarlarını gezerek, Eskişehir’in iktisadi ve kültürel zenginliklerini gördüler. Türk Dünyası öğrencilerini bir araya getirerek ortak paydada buluşturduk. Özbek öğrencilerimizin hazırladığı samsa, katlama mantı ve Özbek dilinde hanım yani sarma yaparak birbirlerine ikram ettiler ve Özbek kültürünü yaşattılar. Emeği geçen tüm Türk Dünyası öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Etkinlik sonunda Türk Dünyası öğrencileri mutlu bir şekilde ayrıldılar.