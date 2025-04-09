Eskişehir’de bazı sokak köpekleri, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle ısınmak için Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali binasına sığınıyor.

Kent genelinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Eskişehir’de özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, soğuk hava sokak hayvanlarını da etkiliyor. Düşük sıcaklıklar vatandaşların üşümesine yol açarken, sokak hayvanları da ısınmanın yöntemlerini arıyor. Soğuktan etkilenen sevimli köpekler, ısınabilmek için sıklıkla terminal binasına sığınıyor. Banklara ve yerlere yatan ve garın içerisinde uyuyan hayvanlar, yolcuların da ilgisini topluyor.

Otogar kalabalıklaşmasına rağmen yolcuların uyuyan köpeği rahatsız etmemeye çalışması ise görenlerin takdirini topladı.