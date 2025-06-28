Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören “Köyümüzde Şenlik Var” etkinlikleri sona erdi. Kırsal ilçelerde yaşayan yüzlerce çocuğu bir araya getiren şenlikte, minikler gönüllerince eğlendi, unutulmaz anlar yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla ilçelerde kurulan şenlik alanlarında gerçekleşen etkinliklerde, Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği kukla gösterileri çocuklardan büyük alkış aldı. Şişme oyun parkurları, yaratıcı atölye çalışmaları ve bilimsel deneylerle dolu program çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sundu.

Etkinlikte Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin uzman ekipleri tarafından sunulan renkli ve eğitici deneyler, çocukların bilimle tanışmasını sağladı. Miniklerin deneylere olan ilgisi gözlerden kaçmazken, etkinlik alanında neşeli anlar yaşandı. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak şenliğe renk kattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ise düzenledikleri çeşitli oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Eğlence dolu geçen etkinliklerde, oyun ve eğitici faaliyetler iç içe geçti.

İki hafta boyunca Mihalgazi, Sarıcakaya, Alpu, Mihalıççık, Beylikova, Mahmudiye, Çifteler, Seyitgazi, Han, İnönü, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinden gelen çocukların katıldığı şenlik, hem katılımcılar hem de ailelerden tam not aldı. Etkinlik sonunda çocukların yüzlerindeki mutluluk, şenliğin amacına ulaştığını bir kez daha gösterdi.