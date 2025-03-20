Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımıyla ilgili yasağa uyulup uyulmadığıyla ilgili çapraz denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla bakanlık ekiplerince tütün mamulü kullanımıyla ilgili yasağa uyulup uyulmadığını çapraz denetim ile kontrol etti. Farklı illerden gelen ve ‘çapraz denetim elemanı’ olarak adlandırılan tütün denetçileri, Eskişehir’deki kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, tütün mamulü kullanımına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığına dair tutanak tutuldu.

"Şubat ayından itibaren başladı ve sürekli devam edecek"

Denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi Yetkilisi Şerif Biçer, "Çapraz denetim 81 ilimizin birbirlerine destek oldukları ve etkili denetimi amaçlayan bir model. Bu modelin amacı, tanıdık yüzlerin bilinirliğini azaltmak ve pasif içiciliğin önüne geçmek. Bu sayede 4207 sayılı ve 4733 sayılı yasalara uyumu sağlamaktır. Biz Ankara ilimizle eşleştik. O yüzden şu anda Ankara ilimizden gelen arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle çapraz denetimlerimiz yapılmakta. Şubat ayından itibaren başladı bakanlığımızın öngördüğü ölçüde ve bundan sonra da sürekli devam edecektir zaten" dedi.

"Bu denetimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum"

Bir işletme sahibi olan Miraç Şirin ise, şunları söyledi:

"Çapraz denetimlerin olması iyi bir şey. Çünkü sürekli aynı kişilerin yüzünü tanıyarak farklı kişilerle denetim yapılması bilinirliği azaltıyor. Destekliyoruz. Bu denetimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem temiz bir ortam hem de pasif içiciliği önleme açısından oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Yasağa uymamanın işletmelere 19 bin 476 TL, tüketicilere bin 406 TL cezası var

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, gerekli yasal uyarı levhaları, işletmede tütün mamulü içilmesi ve tütün mamulü içiliyorsa bunun kapalı alanda tüketilmesinin denetimlerde dikkat edilen hususlar arasında yer aldığı belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmeye yaklaşık 19 bin 476 TL, tütün mamulü tüketen vatandaşlara ise yaklaşık bin 406 TL ceza uygulandığı bilgisi paylaşıldı.