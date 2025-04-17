Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Nisan’da yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 19-20 Nisan tarihlerinde tüm hatlarda cumartesi sefer sıklığı uygulayacaktır. Ayrıca sınav sabahlarında yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ek tramvay seferleri yapılacak. Otobüslerimizde ise yine 19-20 Nisan tarihlerinde K4, M4, S55 ve S85 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Araç kalkış saatlerine Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."