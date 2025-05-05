Eskişehir’deki Çarşı Camii’nde her pazartesi sabahı bir araya gelen çevre esnaf, geleneksel Esnaf Bereket Duası yapıyor. Ahi Evran Hazretleri’ne dayanan bu kadim gelenek, Eskişehir İl Müftülüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Valilik iş birliğiyle sürdürülüyor. Etkinlikte dua sonrası çorba ikramı yapılarak esnaf arasında dayanışma güçleniyor.

"Her pazartesi saat 10.00’da dua ediyoruz"

Çarşı Camii hocası Ali Osman Ersen, her pazartesi tekrar edilen bu dua etkinliğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Çarşı Camii’nde geleneksel olarak her pazartesi saat 10.00’da esnafımızla birlikte Esnaf Bereket Duası yapıyoruz. Bu Esnaf Bereket Duası’nın kadim geleneği, Ahi Evran Hazretleri’ne, diğer adıyla Pir Ahi Evran’a dayanır. 13. yüzyılda yaşamış olan Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı’nı kurmuştur. Bu teşkilatla birlikte esnaf teşkilatları, yani loncalar oluşmaya başlamış ve bu gelenekle pazar yerlerinde, pazar meydanlarının başında esnaflar, dükkânlarını açmadan önce Esnaf Bereket Duası yapmaya başlamışlardır. Bizler de bu geleneği devam ettirmek için her pazartesi saat 10’da burada esnaf kardeşlerimizin katılımıyla Esnaf Bereket Duası, yani Ahilik Duası gerçekleştiriyoruz."

"Çevre esnafı bu durumdan çok memnun"

Ayrıca hoca Ersen, çevre esnafının tepkisi hakkında ,"Çevre esnafı bu etkinliği çok olumlu karşılıyor. Hepsi bereket inancına değer veriyorlar. Ayrıca her hafta bir esnafımız sponsor olup çorba ikram ediyor. Dua çıkışında bu vesileyle esnaf kardeşlerimize çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Yani eskiden gelen dini bir geleneği, günümüzde de sürdürmeye özen gösteriyoruz. Bu geleneğin devam etmesi için Eskişehir İl Müftülüğü, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Eskişehir Valiliği ortak bir şekilde bu programı düzenliyor" dedi.

"Bayram havası oluşmuş oluyor"

Son olarak Ali Osman Ersen, edilen bu duaların esnaflar arasında bayram havası oluşturduğunu belirterek, "İnşallah bu gelenek esnafımız arasında daim olur. Bu etkinlik, birbirini hiç görmeyen esnafımızın dua vesilesiyle bir araya gelmesini sağlıyor. Dükkânından çıkmayan esnafımız bu sayede dışarı çıkıyor, birbirine selamlaşıyor, birinin ihtiyacı olup olmadığını ya da kimin hasta olduğunu burada kaynaşarak öğreniyor. Böylece adeta bir bayram havası oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Altı yüz yıllık geleneği devam ettiriyoruz"

Çarşı Camii Dernek Başkanı Ayhan Arslan ise, "Yaklaşık 600 yıllık bir geleneği devam ettirmek için her pazartesi sabah saat onda Esnaf Duası düzenliyoruz. Esnaf duamıza buradaki esnaflar, Valiliğimiz, İl Müftülüğümüz ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı katılıyor. Duamızı yapıyoruz, ikramlarda bulunuyoruz ve ardından dağılıp işlerimize devam ediyoruz. Çevre esnafının tepkisi çok iyi ve olumlu. Hepsi toplantımıza ve duamıza katılıyor. Bu şekilde geleneği birlikte sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu dualar sadece esnafa değil, tüm halkımıza ediliyor"

Haftaya bu şekilde başlanmasından memnuniyetini dile getiren Esnaf Mustafa Karakoç, "Her pazartesi bu şekilde dua okunmasından memnunuz. Daha önce böyle bir şey yoktu. Başlatanlardan Allah razı olsun. Çok güzel

oldu. Günümüz dua ile başlıyor, bereketli oluyor inşallah. Hem esnaf için hem de halkımız için dua ediliyor. Sadece esnaf için değil, memleketimiz için de dua yapılıyor. Bence çok güzel. Devam etmesini canı gönülden her zaman arzu ederiz" kelimelerini kullandı.