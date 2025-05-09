Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla kent genelinde büyük bir eğitim teknolojileri dönüşümünü hayata geçirdi. 45 okulda gerçekleştirilen proje kapsamında, hem mevcut Bilgi Teknolojileri (BT) laboratuvarları yenilendi, hem de yenilikçi sınıf ortamları oluşturularak öğrencilere çağdaş öğrenme imkânları sunuldu.

Eskişehir’de öğrenciler dijital çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarında öğreniyor. Proje kapsamında 24 okulda Tip 1 BT laboratuvarları yenilenirken, 14 okulda sıfırdan Tip 2 laboratuvarlar kuruldu. 7 okul ise Tip 3 olarak adlandırılan yenilikçi sınıflara kavuştu.

Proje kapsamında 778 adet yeni masaüstü bilgisayar okullara teslim edildi. Ayrıca öğrenci üretkenliğini artırmaya yönelik olarak her okula birer adet olmak üzere toplam 45 adet 3D yazıcı gönderildi. 450 robotik kodlama kiti için üretim süreci başlatılırken, yenilikçi sınıflarda kullanılmak üzere 84 adet dizüstü bilgisayar tedariki ihale aşamasında bulunuyor.

Yenilikçi sınıf kurulan 7 okula, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek amacıyla zekâ ve strateji oyunları setleri sağlandı. Her okula iki satranç takımı, iki kelime oyunu, iki mangala, üç takım birim küpler ve iki ip geçirme oyunu teslim edildi.

Sadece donanım değil, öğretmenlerin mesleki gelişimi de projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. 120 öğretmene aktif öğrenme yaklaşımlarını temel alan kurslar verildi. Böylece farklı branşlardan öğretmenlerin, BT laboratuvarları ve yenilikçi sınıf ortamlarında öğrencilerle daha etkili bir etkileşim kurmaları hedeflendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, projenin temel hedefinin öğrenci merkezli bir anlayışla eğitim teknolojilerinin derslere entegrasyonunu sağlamak olduğunu belirtti. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına ilgiyi artırmak, yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmek ve öğrencileri 21. yüzyıl becerileriyle donatmak, projenin öncelikli amaçları arasında yer alıyor.