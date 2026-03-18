Eskişehir'in Mahmudiye İlçesi'nde 1897 yılında yapılan tarihi Karakışla Camii, bakımsızlık sebebiyle dökülüyor.

Mahmudiye Müftülüğüne bağlı olan cami, henüz bilinmeyen bir sebeple kullanıma kapatılmış durumda. Kapısına zincirle kilit vurulan Karakışla Camii, bakımsızlığı ile dikkat çekiyor. Bahçe duvarları yıkılan ve arka camına büyük bir mavi branda çekilen tarihi caminin içler acısı son durumu, görenlerin tepkisini topluyor. Vatandaşlar, ilgili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmasını bekliyor.