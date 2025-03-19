Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yüz onuncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Çanakkale Zaferi ile ilgili resim, şiir ve hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim eden Vali Aksoy, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yüz onuncu yıl dönümünü kutladı. Program, öğrencilerin Zeybek gösterisi, müzik konseri ve Çanakkale Zaferi’ni anlatan gösterilerini sunmalarının ardından sona erdi. Programdan sonra öğrencilerin Çanakkale Zaferi ile ilgili düzenledikleri resim sergisini gezen Eskişehir Valisi, eserleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti.