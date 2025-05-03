Eskişehir Türk Ocağı’nda; İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Arslan, ‘Geç Osmanlı’dan Günümüze İnşaat Yatırımları Üzerinden Türk Modernizmi’ konulu konferans verdi.

Konferansta; Prof. Dr. Gökhan Arslan, Türkiye’nin modernleşme sürecini inşaat politikaları üzerinden değerlendirdi. Tanzimat’tan itibaren hız kazanan modernleşme adımları çerçevesinde Osmanlı döneminde başlayan kamu yapıları ve altyapı yatırımları, Batı’ya ayak uydurma çabasının bir parçası olarak sunuldu. Prof. Arslan, bu yatırımların yalnızca teknik değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel mesajlar içerdiğini belirtti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Ankara’nın yeni başkent olarak şekillendirilmesi, ulusal mimarlık anlayışıyla yapılan kamu binaları ve planlı kentleşme girişimleri, devletin modernleşme ideolojisinin mimari alandaki yansımaları olarak değerlendirildi.

Süleyman Demirel dönemi ise konferansın önemli bölümlerinden birini oluşturdu. Prof. Arslan, ‘’1960’lardan itibaren artan sanayileşme ve kalkınma hamlelerinde Demirel’in inşaat ve altyapı projelerine verdiği önemi üzerinde durdu. Barajlar, yollar, enerji yatırımları gibi büyük ölçekli projelerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kalkınmacı devlet anlayışının simgesi olduğu ve bu projelerin, Türkiye’nin kırsaldan kente dönüşümünü hızlandırdığı ve modernleşmenin taşraya taşınmasını sağladığı’’ anlatıldı.

Konferans sonunda katılımcılar; Türkiye’nin modernleşme sürecine farklı bir açıdan bakma fırsatı buldular. Eskişehir Türk Ocağı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal, konferansı veren Prof. Dr. Gökhan Arslan’a şükran beratı takdim etti ve program sona erdi.