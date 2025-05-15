Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, Romanya’da kardeş okul oldukları Kumpana Nicolea Dumitrescu Teknik Lisesi’ne ziyarette bulundu.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Romanya’nın Köstence kentinde bulunan Kumpana Nicolea Dumitrescu Teknik Lisesi geçtiğimiz günlerde kardeş okul protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile öğrencilerin kardeş okullarda hem staj hem de tatil yapması amaçlanırken, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı ziyaret için davetli olarak Romanya’ya gitti. Müdürü Kabadayı, kardeş okullarında bir dizi ziyaretlerde ve görüşmelerde bulundu.

"Bu yaz karşılıklı staj programlarına başlamayı planlıyoruz"

Kumpana Belediyesi’nin öncülüğünde Türk ve Tatar Birliklerinin desteğiyle bu yıl 15’incisi düzenlenen yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Kumpana Festivali’nde konuşan Dr. S. Sırrı Kabadayı, "Sizlere dizelerinde sevgi, hoşgörü ve barışı anlatan dünyaca ünlü Şair Yunus Emre’nin yaşadığı Eskişehir’den, Eskişehir’in güzel insanlarından selamları getirdim. Geçen hafta yürürlüğe giren kardeş okul projemiz 500 yıldan bu yana ilişkilerimizin olduğu Romanya ile eğitim, kültür, teknoloji alanlarında yapacağımız işbirlikleri ile Türk-Rumen kardeşliğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bizler kuracağımız iyi ilişkiler ve yapacağımız ortak çalışmalarla örnek kardeş okullar olmak istiyoruz. Okullar arası işbirliğini bu yaz karşılıklı staj programları ile başlatmayı planlıyoruz" dedi.

"Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurma gayretindeyiz"

Kumpana Festivali’nde folklor gösterileri, yemek yarışmaları ve güreş müsabakaları yapıldı. Ertesi gün Kumpana Belediye Başkanı Mariana Gaju’yu makamında ziyaret eden Müdür Kabadayı, gördükleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Gaju, "Köstence şehrindeki azınlıklar arasında en yüksek nüfusun Türkler olduğunu belirterek, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurarak birlikte güzel çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bu yüzden okullararası kardeşliği, şehirlerarası kardeşlik düzeyine çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rumence ve Türkçe şiirler okundu

Ziyaretin ardından Başkan Gaju, Müdür Kabadayı’yı belediye tarafından restore edilen ve minaresi yapılan camide gezdirdi. Daha sonra Kumpana Nicolea Dumitrescu Teknik Lisesi’ne giden Müdür Kabadayı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı. 4 öğrenci Rumence ve Türkçe şiirler okudu. Sevgi ve kardeşliğin simgesi olarak ekmek ve tuz ikramı yapıldı. Okul, sınıf, atölye ve misafirhanelerinde yapılan incelemeler sonrası işbirliği konuları görüşüldü. Yapılan görüşmede, 15 Haziran sonrası Türk öğrencilerin Romanya’da, Rumen öğrencilerin Türkiye’de staj yapmasına karar verildi. Türkiye’den Romanya’ya staja gidecek öğrencilerin okul bünyesindeki misafirhanede ücretsiz olarak kalacağı, yemeklerinin belediye tarafından karşılanacağı belirtildi. Öğrencilerin staj süresince Karadeniz’in kenarında bulunan Kumpana’da tatil yapma imkanı da bulacağı aktarıldı.