İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, hastane ve kurum yöneticilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, başkanlar, başhekimler ve hastane müdürleri katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan görüşmede, hastane, kurum ve il genelindeki tüketim malzemelerine ait stok gün sayıları ile maliyetler ele alındı. Ayrıca, hareketsiz stoğa sahip malzemelerin hastaneler arasında paylaşımı ve ihtiyaç fazlası malzeme alımlarının azaltılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.