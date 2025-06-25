Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nin eski muhtarı Hasan Yamaç, dün akşam arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arıcılıkla uğraşan ve Çamlıca mahallesinde 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç (73), kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ancak Yamaç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Yamaç, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.