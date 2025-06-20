Hatay’da eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın faili baba, aynı olayda 12 yaşındaki kızını da öldürmüştü.

Olay, 14 Haziran günü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde yaşanmıştı. Mahallede bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Hasan İşçimen, eşi Feryal İşçimen (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İşçimen’i av tüfeğiyle vurmuştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 12 yaşındaki İrem’in hayatını kaybettiği ve annenin ağır yaralandığını tespit edilmişti. Hastanede tedavi altına alınan ve 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti. Kızıyla aynı kaderi paylaşan kadının Babatorun Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, olayın faili H.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklanmıştı.