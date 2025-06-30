Erzurum’da eşler arasında çıkan tartışmada Mehmet T., eşi Kezban T.’yi bıçakla yaraladı.

Erzurum’a bağlı Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. bıçakla eşi Kezban T’yi yaraladı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Kezban T.’yi, Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Eşini bıçakla yaralayan Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.