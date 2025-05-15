Esenyurt’ta eğitim ve kültür alanındaki yatırımlar kapsamında kütüphaneler dijital sisteme geçerek daha verimli hale getiriliyor. Yeni uygulama sayesinde kütüphaneler randevu sistemiyle hizmet veriyor, böylece öğrencilerin ve kitapseverlerin bu alanları daha etkin kullanmaları hedefleniyor.

Esenyurt’taki kütüphanelerde hem teknolojik hem de fiziksel şartlar açısından öğrencilerin ve vatandaşların beklentilerine cevap veren örnek bir hizmet hayata geçirildi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde ilçedeki kütüphaneler dijital sisteme geçerek daha verimli hale getiriliyor. Akıllı sistemin ilk olarak uygulandığı Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi, modern tasarımı ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde yer alan ve aynı anda 152 kişiye hizmet verebilen kütüphane; geniş okuma alanları, konferans salonu, mescid, dinlenme alanları ve ücretsiz ikramlarla kullanıcılarına keyifli bir çalışma ortamı sunuyor.

Çay, kahve, çorba, su ve ücretsiz wifi hizmetiyle özellikle gençlerin ilgisini çeken Cemil Meriç Kütüphanesi, hafta içi 08.30-21.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Ferah ve huzurlu ortamıyla kitapseverlerin yeni buluşma noktası olmaya aday kütüphane, ilçedeki bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.