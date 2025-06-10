Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 43 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş, sanıklar arasında Türkiye’de yarışma programında tanınan Turabi Çamkıran’ın da olduğu ortaya çıktı. Çamkıran’ın kız arkadaşına, temin ettiği ruhsatsız silahı aldığı ve silah ticaretinin bu şekilde gerçekleştiği belirlendi.

İstanbul’da polis memuru Hakan Telli’nin şehit edilmesinde kullanılan suç aleti silahın araştırılması sonucu suç örgütüne ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Turabi Çamkıran’ın da aralarında olduğu ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkiye’de yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran’ında olduğu ortaya çıktı. Çamkıran’ın kız arkadaşı T.A.A.’ya, sanık M.Ş.’den ruhsatsız silah temin ettiği belirtildi.

"Kızın emanetini unutma"

İddianamede, polis ekipleri tarafından, sanık M.Ş.’nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran’ın ’TURBO TURBO’ olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi.

Ele geçirilen materyallerde, "Kral, ayın 15’i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, M.Ş.’nin, "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği aktarıldı. 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’ye geldiği belirlenen Çamkıran’ın, sanık M.Ş.’ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.’nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" ifadeleri yer aldı.

Otel lobisinde teslim almak istedi

Silah temin eden sanık M.Ş.’nin, Turabi Çamkıran’a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği Çamkıran’ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım. Beni aramıyorlar, şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Çamkıran’ın kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız tabanca temin ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.