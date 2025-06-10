Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın baş antrenörü Emrah Elban, Brezilya’daki düzenlenen 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı teknik ekibinde yerini aldı. Milli takımın hedefinin şampiyon olarak yurda dönmek olduğu öğrenildi.

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihlerinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nın son hazırlıklarını tamamladı. Brezilya’ya giden milliler, 12-20 Haziran 2025 tarihlerinde Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu’nda mücadele edecek. Son iki turnuvada dünya ikinciliği elde eden milliler, bu kez şampiyonluğu kazanmak istiyor.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam"

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Emrah Elban da bu önemli organizasyonda milli takıma kadrosuna katıldı. Elban, milli takım teknik ekibinde yer alıyor. Elban, geçtiğimiz yıl İspanya’da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda da teknik ekipte görev almış ve o turnuvada Avrupa üçüncülüğü elde edilmişti. Bu dev turnuvaya sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Belediyemizin sporcusu Emrah Elban’ın da aralarında olduğu tüm teknik ekibe ve sporcularımıza bu uluslararası arenada üstün başarılar diler, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" dedi.