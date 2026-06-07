Esenyurt Belediyesi Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri dönem sonu etkinliğinde sahneye taşıdı. Türk Halk Müziği Şan ve Ritim kursiyerlerinin performans sergilediği program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı boyunca eğitim alan kursiyerler, düzenlenen dönem sonu etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Merkez bünyesinde bu yıl 34 farklı branşta toplam 1.640 kursiyere eğitim verildi.

Ulu Çınar Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler tarafından seslendirilen eserler izleyicilerden beğeni topladı. Programda kültür ve sanatın birleştirici gücü öne çıkarken, kursiyerler de eğitim sürecinde edindikleri kazanımları sahneye taşıdı.

Uluçınar Kültür Merkezi Sorumlusu Yeliz Kervan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu yıl dönem sonu kapanış etkinliklerimizi ritim ve şan grubu kursiyerlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir program oldu; vatandaşlarımızın da katkılarıyla güzel bir etkinliğe imza atmış olduk. Uluçınar Kültür Merkezi olarak yetişkin ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta kurslarımız bulunuyor. El sanatları, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kervan ayrıca, ''Tüm vatandaşlarımızı hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayabilecekleri kurslarımıza davet ediyoruz'' dedi.

Kursiyer Öykü Mehrioğlu Çelik ise kursta edindikleri deneyimi sahneye taşıdıklarını belirterek, ''Uluçınar Kültür Merkezi'nde ritim kursu öğrencisiyim. Yaklaşık 7-8 aydır burada eğitim alıyoruz; darbuka ve bendir öğrendik. Bugün arkadaşlarımızla birlikte ortak bir etkinlikte emeğimizi sergiledik. Bizim için çok heyecanlı ve keyifliydi'' ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasının devamında, ''Hocalarımız bizi çok güzel hazırladı, saz ekibi ve şan grubundaki arkadaşlarımız da çok güzel performans sergiledi. 'Ah Bir Ateş Var', 'Kara Üzüm Habbesi' gibi eserler icra ettik. Ege, Karadeniz ve Balkan ezgilerinden oluşan bir repertuvarımız vardı, finali de Roman havasıyla yaptık'' dedi.

Belediyelerin bu tür etkinliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ''Bu programlar sayesinde özellikle gençler ve çocuklar sanata erişim ve yeteneklerini keşfetme açısından önemli fırsatlar yakalıyor. Bizlere bu hizmetleri sağlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

Program, kursiyerlerin performanslarının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.