Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Resim Akademisi’ne kayıtlar başladı. Resim sanatına ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere kapılarını açacak akademiye başvurular, 20 Şubat’a kadar devam edecek.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde eğitimlerine başlayacak Resim Akademisi’ne kayıtlar başladı. 20 Şubat’a kadar esev.org adresi üzerinden başvuruların devam edeceği akademide dersler, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Akademide ön değerlendirme ve yetenek sınavı 22-23 Şubat tarihlerinde yapılacak. 5, 6 ve 7. sınıflara yönelik düzenlenecek akademide, temel sanat eğitimi, desen eğitimi, sanat terimleri, sanat ontolojisi, resim sanatı tarihi, sulu boya eğitimi, pastel boya eğitimi, geleneksel Türk resim sanatı, sergi hazırlıkları ve sunum teknikleri, yağlı / akrilik boya atölyesi, sanat eleştirisi ve sanat filmleri tetkiki dersleri işlenecek.

Eğitimler üç dönem sürecek

Çocukların tasarımlarını özgürce ifade etmeleri, sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için özel olarak tasarlanan programda öğrenciler, temel seviyeden ileri seviyeye kadar zengin bir müfredatla eğitilecek. Üç dönem sürecek akademide eğitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Öğrencilerin gelişimleri, dönem sonlarında yapılacak alan sınavı, sergiler ve dönem boyunca yapılan gözlemlerle değerlendirilecek. Başarılı öğrenciler bir üst döneme geçmeye hak kazanırken başarılı olamayan öğrenciler ise ders ya da dönem tekrarı yapacak. İlk iki dönemi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler üçüncü dönemde "Ustalık Sınıfı" adı altında dönemin usta ressamlarından biri ile akademiyi tamamlama eserlerini oluşturacak.

Sanatsal geziler düzenlenecek

Eğitim süresi boyunca öğrenciler sanatın farklı alanlarında kısa süreli workshop deneyimleri kazanarak eğitimlerine yön verme konusunda fikir edinecekler. Eğitimlerde edinilen kazanımlar "Sanatsal Geziler" ile daha da pekişecek. Eğitim sonunda 3 dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet programı ile eserlerini sergileme imkanı bulacak. Eğitimi tamamlayan öğrenciler farklı projelerde yer almanın yanı sıra ESEV Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu ile sanat hayatlarına devam etme imkanı bulacak.