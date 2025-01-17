Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından “Gündeme Dair Düşünceler” isimli seminer programı gerçekleştirildi. Seminerde, “Yeni Suriye, Türkiye’ye Yansımaları ve Suriye İzlenimleri” başlığıyla gazeteci Nagehan Alçı moderatörlüğünde gazeteciler Kemal Öztürk ve Ferhat Murat konuya ilişkin görüşlerini ve bölgeden izlenimlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren en güncel konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı “Gündeme Dair Düşünceler” adlı seminer dizisine ev sahipliği yaptı. Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteci Nagehan Alçı, Kemal Öztürk, Ferhat Murat ve birçok vatandaş katıldı. Seminerde, “Yeni Suriye, Türkiye’ye Yansımaları ve Suriye İzlenimleri” başlığıyla gazeteci Nagehan Alçı moderatörlüğünde gazeteciler Kemal Öztürk ve Ferhat Murat konuya ilişkin görüşlerini ve bölgeden izlenimlerini paylaştı.

“Vatanlarından ayrı kalmış insanlar büyük bir şevkle geri dönmeye çalışıyorlar”

Programda konuşan Nagehan Alçı, “Suriye deyince; bir ülke var, toprak var ama şu anda bir devlet yok. Yani kapıdan Türkiye ile aradaki farkı çok net görüyorsunuz. Türkiye çok sıkı kontrollerle sınırdan sizi çıkarıyor. Ama Suriye’ye tek bir kimlik ve pasaport göstermeden girdik. Yollar çok yoğun. Kuzeyden girip aşağı Şam’a doğru inerken şunu görüyorsunuz; Yıllardır ülkelerinden vatanlarından ayrı kalmış insanlar büyük bir şevkle geri dönmeye çalışıyorlar. Bu yalnızca Türkiye’den Suriye’ye bir hareket değil. Suriye’nin içinde de bir hareket. Çoğu kişi evleri yerinde duruyor mu bilmeden üç beş parça mobilya alıp yollara çıkmışlar. Biz ilk gece Hama’da kaldık. Hama da benim için çok büyük bir şoktu. Çünkü çok kontrolsüz silah kullanımı var. Oradaki silah kullanımı o aşamada aslında iyi bir şeye hizmet ediyordu. Kutlama yapmak için silah kullanıyorlar. 5 yaşındaki çocuklar da kullanıyor. 70 yaşındaki nineler de kullanıyor. Sokaklarda müthiş bir coşku vardı. Ertesi gün Şam’a kadar gittik. Büyük bir kaos ama o kaosun içinde de bir ahenk ve bir coşku gördük. Baas rejimi döneminde çok büyük bir baskı rejiminde yaşamış bir toplum adeta deli gömleğinden sıyrılmış” dedi.