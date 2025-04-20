İstanbul Esenler’de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi 428. Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.