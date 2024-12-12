Erzurum’un Aşkale ilçesinde son bir haftadır etkili olan soğuk hava, etkisini artırmaya devam ediyor.

Aşkale’de 7 gündür süren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gündüzleri etkisini kısmen azaltan soğuk hava, geceleri sertleşerek termometreleri eksi 25 dereceye kadar düşüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen ilçede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Soğuktan kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini branda ve battaniyeyle kapattı.

Aşkale’de soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kartpostallık kırağılar meydana geldi, binaların çatılarındaysa devasa buz sarkıtları görüldü.