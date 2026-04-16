Doğu Anadolu'nun zirvesi Erzurum, Nisan ayı ortasında adeta dört mevsimi aynı anda yaşıyor. Şehrin yüksek kesimlerinde kapalı köy yollarını açmak için karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcarken, kent merkezinde bahar güneşinin tadını çıkaran vatandaşlar ve buz tutan şadırvanlar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Erzurum'da Nisan ayı ile birlikte doğa canlanmaya başlasa da, kentin coğrafi yapısı mevsimsel zıtlıkları bir arada sunuyor. Deniz seviyesinden 1890 metre yükseklikteki kent merkezinde, gece dondurucu soğuklar nedeniyle cami şadırvanları buzla kaplanırken; gündüz ise park ve bahçeler güneşin sıcaklığına kapılan vatandaşlarla dolup taşıyor.

Palandöken'de sezon uzadı

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de ise kış hala dimdik ayakta. Pistlerdeki kar kalitesinin korunması ve kar kalınlığının yeterli seviyede olması üzerine, normal şartlarda Mart sonunda bitmesi beklenen kayak sezonu Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. Yerli ve yabancı turistler, bahar güneşinin altında kayak yapmanın keyfini sürüyor.

Bir yanda kar esareti, bir yanda bahar sefası

Kent merkezinde vatandaşlar banklarda güneşlenirken, kırsal bölgelerde durum oldukça farklı. Rakımı yüksek ilçelerde tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü zorlu çalışmalarla açılıyor. Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı bölgelerde kıştan kalma görüntüler hakimiyetini koruyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.