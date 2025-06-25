Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Yedigöller bölgesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu. Haziran ayına girilmesine rağmen karın beyazı ve doğanın yeşil tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturan Yedigöller, fotoğrafçıları hayran bıraktı.

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, fotoğraf tutkunlarını Yedigöller’de ağırladı. Haziran ayında bölgenin en güzel dönemini yaşadığını ifade eden Bülent Erkan, "Yedigöllerin uyanışı, yeşil beyaz iç içe. Kaçkar dağlarının güneyi, Yedigöllerin en güzel sezonunu yaşıyor. Doğaseverleri bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya devam ediyorum" dedi.

İspir ilçesi sınırlarında, Kaçkar Dağları’nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde, yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda yer alan Yedigöller, etkileyici güzelliğe sahip buzul göllerinden oluşuyor.

Erzurum-Rize sınır hattında, Moryayla ve Yedigöl Mahalleleri civarında konumlanan bu eşsiz doğa harikası, bazıları küçük çaplı olmakla birlikte toplam 10 gölden meydana geliyor. Göllerin derinliği 10 ila 70 metre arasında değişirken bu göllerden ikisinde kırmızı benekli alabalık yaşıyor.

Bölgeye adını veren Yedigöl; Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır Gölü olup, bu göllerin suları Yedigöl Deresi vasıtasıyla Salaçur Vadisi’ni geçerek Çoruh Nehri’ne ulaşıyor.

Rakımı ve iklim şartları dikkate alındığında bölgeye yapılacak ziyaretler için en uygun dönemin 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası olduğu belirtilirken kış aylarında göllerin yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanmak olan bölgenin çevresi ise 2 ila 5 metre arasında değişen kar örtüsü altında kalıyor.