Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü il genelinde bin 334 okulda, 160 bin 984 öğrenci ve 12 bin 295 öğretmenle başladıkları 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonuna geldiklerini ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yayınladığı karne mesajında, "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda "Eğitim Yüzyılı" olacak diyerek büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlamış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bir eğitim-öğretim yılını tamamlayarak hayallerinize ve hedeflerinize doğru bir adım daha yaklaşmış oldunuz. Karnelerinizdeki notları, bir başarı ölçüsü olarak değil; zayıf ve güçlü yönlerinizi kısmen yansıtan bir tablo ve bundan sonraki yol haritanızda göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu bağlamda dinlenip eğlenebileceğiniz, bol bol kitap okuyabileceğiniz, akraba ziyareti yapabileceğiniz ve öğrenmeye devam edeceğiniz güzel bir yaz tatili diliyor; hepinizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Yıldız daha sonra mesajında şöyle devam etti, "Erzurum’umuzda eğitim camiamızın tüm kademelerinde görev yapan siz kıymetli çalışma arkadaşlarımın üstün gayretleri, özverili çalışmaları ve yakalamış olduğumuz ekip ruhu ile akademik başarıdan sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlerdeki başarılara kadar her alanında oldukça başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktık. Bir yıl boyunca bazen kendinizden, bazen de ailenizden fedakârlıklar göstererek çocuklarımızın eğitimine önemli katkılar sağladınız. Geleceğimizin umudu gençlerimizin başarılarındaki rolünüz paha biçilemez. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz üstün gayret ve fedakârlıklarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir eğitim-öğretim yılı boyunca en büyük paydaşımız olarak bizlerin yanında olup eğitim-öğretim sürecinin en verimli şekilde yürütülmesi adına sağladığınız tüm katkılar için siz kıymetli velilerimize de teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi başta olmak üzere değerli kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizin kıymetli yönetici ve personellerine, en büyük yardımcılarımız arasında yer alan velilerimize teşekkür ediyor; çocuklarımızın tatili sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum."