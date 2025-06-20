Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısında, eğitimde mükemmeliyet, kurumsal iletişim çalışmaları ve uluslararası sıralamalar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı ile Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ile senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bahar döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek, dönem boyunca Kastamonu Üniversitesi genelinde gerçekleştirilen faaliyetlere değindi.

Özellikle kalite odaklı yürütülen çalışmaların Kastamonu Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Rektör Topal, araştırma, eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında planlı ve yoğun bir mesai harcandığını ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çabaların sürdüğünü belirten Rektör Topal, bu süreçte özveriyle görev yapan tüm akademik ve idari personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Topal, yeni akademik yılda da kalite odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından Kastamonu Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Koordinatörü Prof. Dr. Berat Ahi, koordinatörlük bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında senato üyelerine sunum yaptı. Prof. Dr. Ahi, sunumunda, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, akademik danışmanlık süreçleri, ölçme-değerlendirme sistemleri ve öğrenci memnuniyet anketleri gibi başlıca faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Toplantının devamında Kastamonu Üniversitesi Basın Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, yeni hazırlanan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yönergesi kapsamında yapılan düzenlemeleri ve müşavirlik tarafından yürütülen tanıtım ve iletişim çalışmalarını senato üyeleriyle paylaştı.

Doç. Dr. Mertoğlu da kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi, basınla ilişkiler, sosyal medya yönetimi ve görsel kimlik çalışmaları konularında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, yükseköğretim alanındaki küresel endekslerin kriterlerine uygun olarak Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası sıralamalardaki yeri ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile geleceğe yönelik stratejiler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Senato Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesinin ardından sona erdi.