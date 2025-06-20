Kastamonu’da kız meselesi yüzünden tartıştıkları genci öldürdükleri iddia edilen 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 2023 yılının Aralık ayında Merkez ilçeis Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı olan Eren E.’nin aracına binerek, yanlarına aldıkları Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulundurdukları tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı’yı vurarak öldürdü. Olayın ardından Eren E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar sonrası inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç sanıkta tutuklandı. Olaydan sonra sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması sebebiyle de Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçlarından dava açıldı. Mahkeme heyeti, açılan davada dosyayı birleştirerek yargılamaya devam etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti

Devam eden yargılamada, Cumhuriyet savcısı sanıklar Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla, diğer sanıklar Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K.’nin de "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuksuz yargılanan sanık Eren E.’nin de tutuklanmasını istedi.

"Planlı bir şekilde oğlumu öldürdüler"

Duruşmada konuşan Fuat Camcı’nın annesi Z. Camcı, planlı bir şekilde oğlunu öldürdüklerini belirterek, "Oğlumu kasten öldürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum, sizin vicdanınıza ve adaletinize bırakıyorum. Benim sizden ve Allah’tan başka sahibim yok. En ağır şekilde cezalandırılsınlar. Üçünden de şikayetçiyim" dedi.

"Planlı bir şekilde öldürmek isteseydim pusu kurardım"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ferdi D., "Ben, planlı bir şekilde öldürmek isteseydim araçtan inmeden öldürürdüm ya da köye gelirken pusu kurardım, öldürürdüm. Ben, köyden gitmesi için çok uğraştım. Ama gitmedi, sonra bu olay yaşandı. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Yusuf S. ise, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Eren E. ve Ahmet C.G. de suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep ettiler. Mahkeme heyeti, avukatların da dinlenmesinin ardından duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.