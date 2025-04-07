Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatımızın dürüstlüğü ve adaleti amaç edinerek bir asrı aşkın süregelen hizmetleri takdire şayandır. Polislerimiz bu zor ve onurlu görevi gayet özverili bir şekilde yerine getirmektedirler. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı, sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini 180. Yıl Dönümünde üstün kararlılık ve başarıyla yürütmeye devam etmektedir.

Polislerimiz, toplumun güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve adaleti temsil etmek için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Polislerimiz, cesaretleri, disiplinleri ve profesyonellikleriyle bizlere güven ve huzur sağlıyorlar. Onlar, toplumun güvenliği için canlarını tehlikeye atarak görevlerini yerine getiriyorlar. Bu hafta, onların özverili çalışmalarını takdir etmek ve minnettarlığımızı göstermek için bir fırsat. Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına, polis teşkilatımızın değerli mensuplarının büyük bir özveriyle yaptığı çalışmaları takdir ediyor ve destekliyoruz. Güvenliğimizi sağlamak için verdikleri mücadeleye minnettarız. Polislerimiz Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının oluşmasında da büyük rol üstlenmektedir. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır.

Bu duygu ve düşüncelerle Şehitlik mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum. Aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güvenli bir gelecek temenni ediyorum. Başta ilimizde görev yapan teşkilat mensupları olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim."