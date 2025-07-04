Erzurum’da sokak hayvanları ile ilgili yasa düzenlemelerin uygulanması ve takibi noktasında çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Konu ile alakalı hassasiyetimiz var, gerekenler neyse yapılacak" dedi.

İlgili yasanın 25 bini geçen belediyelere hayvan barınağı kurma yükümlülüğünü getirdiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Geçen sene yapılan düzenlemelerle beraber ve her iki ayda bir bu konuda mülkiye müfettişimiz de geliyor. Birinci müfettişimiz gelmişti. O bir rapor düzenledi, raporunu aldık. Ardından geçtiğimiz günlerde yine bir müfettişimiz daha geldi. Bir hafta yine elimizde çalışmalar yaptı, gözlemlerde bulundu. Onun şu anda raporu henüz elimize ulaşmadı. Raporu elimize geldiği zaman yine müfettişimizin tespitleri doğrultusunda almamız gereken tedbirleri masaya yatıracağız. Ama biz öbür taraftan valilik olarak zaten bu konuyu ciddiyetle, titizlikle takip ediyoruz" dedi.

"İlçelerde barınaklar yapılıyor"

Erzurum’da herhangi bir köpek ısırma vakası olduğunda doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı’na konuyu yazılı ilettiklerini ve müfettiş talep ettiklerini anlatan Vali Çiftçi, . "9 tane bu tür hadise oldu ve bunlarla alakalı ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından müfettiş talebinde bulunduk. Birincisi işin idari yönünden takibini yapıyoruz. Soruşturmada dahil olmak üzere belediyelerimizle nüfusu yirmi beş bini geçen belediyelerimizle de toplantılar yapıyoruz bununla ilgili. Mesela geçtiğimiz günlerde ben Pasinlere gittim. Arkadaşlarımla beraber Pasinler’de bir toplantı yaptık. İkinci toplantımızı Pasin Ovaları Belediyeler Birliği var. Onlar da sokak hayvanlarıyla ilgili bir birlik kurmuşlardı, bu birliğe üye olan Pasinler, Köprüköy, Horasan, Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri belediye başkanlarının ve kaymakamlarının katıldığı ikinci bir toplantıyı yaptık. Orada da Belediyeler Birliği’nin bir barınak da var orayı kısa süre içerisinde şartlarını iyileştirerek ruhsat almaları noktasında gerekli uyarılarda bulundum. Onların da bir iki eksiği kaldı. Yakında barınağı faaliyeti geçirecekler" şeklinde konuştu.

"Belediyeleri sürekli uyarıyoruz"

Sokak hayvanlarıyla alakalı üçüncü toplantıyı da merkezde yapacaklarını söyleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, " Burada Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyelerimizle, kaymakamlarımızla, Büyükşehir Belediye’mizle beraber üçüncü toplantıyı burada yapacağız. Ardından Oltu ve Horasan’da da bu toplantıyı yapıp böylece bununla ilgili toplantı silsilesini tamamlamış olacağız. Tabi yasa belediyelere 2028 yılına kadar bir süre veriyor. Ama biz o süreyi bekleyecek durumda değiliz. Çünkü her gün değişik yerlerde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları olabiliyor. Bunlar basına da yansıyor zaman zaman. Bizim planımız, hedefimiz bu sene içerisinde inşallah Erzurum’un gündeminden çıkarmak. Ben arkadaşlara da bu konuda belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza gerekli telkinleri de bulunuyorum. Konunun üzerine hassasiyetle eğiliyoruz. Bunun üzerinde eğilmeye de devam edeceğiz. Belediyelerimizi bu noktada teşvik edip bir an önce barınakları kurma noktasında hareketi geçireceğiz" diye konuştu.