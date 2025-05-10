Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 61,35 gram ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Erzin ilçesinde takip sonucu durdurulan H.B. ve M.A.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında 61,35 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan H.B. ve M.A.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.